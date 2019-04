“El banco es símbolo de aquellas mujeres que fueron víctimas de femicidio y es una representación de quienes luchan todos los días para que esto no pase más, para que no las maten, para que ellas sean sinónimo de vida en ese movimiento maravilloso de mujeres que intenta transformar nuestra sociedad y que trabaja por más derechos y más oportunidades”, expresó el intendente.

