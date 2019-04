El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones...

La denuncia llegó al Whatsapp de SMnoticias . “Estamos parados hace 20 minutos porque va a venir Máximo Kirchner. No hay nadie de Tránsito, los autos están parados y no pueden pasar”, comenta el vecino que poco le interesa el acto de campaña, solo llegar a su casa.

“¿Les parece cortar una ruta nacional para hacer un acto político y perjudicar al tránsito?”, exclama un vecino de José C. Paz imposibilitado de circular por la 197 a razón de un acto proselitista del intendente Mario Ishii.

Sin respeto por el laburante: Caos en José C. Paz por acto político del intendente