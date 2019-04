Por otro lado, el kirchnerismo presentó un proyecto de resolución expresando preocupación por las imputaciones del ex funcionario municipal Marcelo Uscheroff, conocido como Marcelo Locatti, prófugo de la justicia acusado de trata de blancas.

No estaba previsto su tratamiento en la sesión del día, pero por un pedido mayoritario se aprobó un beneplácito por el ascenso al campeonato de la B Nacional del Club Atlético Estudiantes de Caseros.

Un proyecto en conjunto de concejales kirchneristas, del Frente Renovador y el progresista Federico Ferreyra fue aprobado con urgencia a razón de reclamos de vecinos de Santos Lugares que reclaman por ruidos molestos provenientes de un local comercial que se instaló en la esquina de Estrada y Ernesto Sábato, el cual no contaría con la habilitación correspondiente.

Son terrenos que fueron foco de conflicto en el año 2010 cuando el todavía dueño del lugar (la expropiación sigue en standby), el martillero Jorge Di Paolo, decidió amurallarlos para el desarrollo de un proyecto comercial. La concejal Sandra Lizarraga denunció que un grupo de percusión llamado “La Chilinga” se había hecho con el control del lugar, situación que fue superada, no obstante el espacio sigue cerrado y de él que se han retirado los juegos saludables. “Este es un espacio de contención para adultos mayores, y de recreación para niños y adultos, además de ser un lugar de evacuación de escuelas cercanas”, leyó la edil de un comunicado de los vecinos, acompañado por 450 firmas.