“Hoy el militante puede encontrar en Fernández una persona dispuesta a escuchar e integrar un espacio de poder”, dijo y sentenció: “Si me toca estar en el banco o en otra función estaré donde me pidan”.

“Hemos tenido un diálogo y no estamos cerrados a la unidad, pero debe ser construido con consenso. Si ya las cosas están cocinadas es difícil”, manifestó el dirigente.

“A todo militante que quiere participar nos molesta que se le diga que no a Fernández, porque se le dice que no a muchas personas. Nos declaramos en contra de cualquier triunvirato que quiera construir algo a espaldas de la gente”, manifestó en relación a la lista que se declara como única dentro de Unidad Ciudadana.

En este sentido Moledo subrayó que Humberto Fernández “tiene encima la gestión en José C. Paz y entiende lo que es un Estado de proximidad”. “Creemos que con él podemos hacer una oferta superadora al gobierno actual”, agregó.