“Los precios son un disparate y este gobierno es un caos, no lo sabe manejar, está comiendo a todos los vecinos y a las arcas municipales también”, concluyó.

Sujarchuk también se refirió al contexto económico que atraviesa la Argentina. “El asfalto es un derivado del petróleo, por lo tanto aumenta con el dólar, tenemos un compromiso de obras y no paramos ninguna, pero la realidad es que a los vecinos cada vez les cuesta más pagar sus tasas”, manifestó.

“Esto es un aporte importante porque mejoramos las condiciones edilicias de lo que antes era la delegación y no estaba acorde al trabajo de los municipales. Esto da un cambio de conceptos”, le dijo Sujarchuk a SMnoticias.