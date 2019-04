“Este es un gobierno -el nacional- que no hace distinción de color político y las obras bajan a todas las comunas”, destacó el legislador, y subrayó el avance en la red de agua y cloacas durante los últimos tres años, “en una muestra del federalismo, sin importar que Descalzo pertenezca a otro partido político”. También di Castelnuovo habló de la obra del arroyo Soto que desarrolla el gobierno bonaerense, y los créditos otorgados mediante leasing para lámparas, camiones y maquinarias municipales.

Di Castenuovo no pone el ojo en las internas del oficialismo ituzainguense, sí “en atender las demandas de los comerciantes, ante la falta de sendas peatonales, dársenas para estacionar o paradas de colectivos”. “Les contamos a los vecinos qué es lo que nos gustaría hacer a nosotros desde el Municipio, porque estoy seguro que este año vamos a ganar”, sostuvo el precandidato, quien al momento lleva esas peticiones comunitarias al Concejo Deliberante.