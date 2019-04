“Me encanta que el Municipio acompañe a los jardines y sume estos juegos para los chicos. Es lindo ver sus caras de felicidad cuando juegan y los disfrutan”, comentó Paula, mamá de uno de los niños. En tanto Marisa, también madre de una de las niñas que asiste al jardín, señaló: “Estoy agradecida a Tigre por cuidar a los chicos al momento de jugar. El jardín quedó hermoso y que siga creciendo me parece estupendo”.

“Es una alegría poder llevar juegos de calidad a cada uno de los jardines del distrito. Es un deseo del intendente Julio Zamora para acompañar a la niñez y fortalecerla, no solo con estos espacios, sino también con la educación, que es la herramienta transformadora de las personas”, afirmó la concejal Gisela Zamora.