El encuentro fue en Villa Bosch, organizado por el Colectivo Tres de Febrero, del que forma parte también el concejal Federico Ferreyra.

Más de un centenar de vecinos de distintas localidades de Tres de Febrero se reunieron anoche con el precandidato a intendente por Alternativa Federal, Diego Achilli, para debatir las principales problemáticas que padecen los vecinos del distrito.

En un encuentro organizado por el Colectivo Tres de Febrero, los vecinos pudieron intercambiar propuestas e inquietudes y subrayar los temas de coyuntura que los tresfebrerenses viven a diario como la escasez laboral, la inflación, tarifas altas y la inseguridad presente en todos los barrios.

Al respecto, Achilli señaló que “nuestra manera de aportar es siempre escuchar al vecino, sus necesidades y reclamos de casi 400 mil personas que viven en el distrito”. “Estoy convencido de que Tres de Febrero merece más y por eso les pedimos que nos acompañen a caminar los barrios, a charlar con los vecinos, estamos para escucharlos y proponer objetivos reales y concretos”, agregó.

“Estamos convencidos de que podemos tener un distrito mejor, hay mucho para hacer y la gente se siente decepcionada porque en tres años nada ha cambiado y en muchos casos se encuentran peor”, apuntó el precandidato a Intendente.

Uno de los oradores principales fue el ex diputado Juan Carlos Juárez, quien destacó tres valores fundamentales para la construcción política, compromiso, capacidad y decencia. “Son elementos vitales para el éxito de cualquier espacio y el Colectivo Tres de Febrero los reúne porque conjugan personas de varias expresiones políticas con un solo fin”, afirmó.

Por su parte, el edil Progresista, Federico Ferreyra, dijo que “la grieta es ese espacio al que nos quieren llevar los que prefieren seguir generando divisiones para su beneficio en lugar de unir esfuerzos para el beneficios de todos, para tener un país mejor”. “En el Colectivo Tres de Febrero demostramos que la pluralidad es la mejor manera de unirnos cuando se tiene verdadero compromiso social”, completó.

En tanto, el secretario general del Partido Socialista, Rubén Posse, advirtió que “los secretarios del Municipio no tienen domicilio en Tres de Febrero, ninguno los conoce, no saben los problemas de los vecinos ni saben el nombre de las calles, desconocen lo que es el Presupuesto Participativo, de esta manera es imposible que puedan gobernar, no tienen idea y lo vienen demostrando desde el 10 de diciembre de 2015”.

Del encuentro también participaron la ex directora del Centro de Atención al Vecino de Ciudadela, Alejandra Cellilli; y el ex subsecretario de Cultura, Ricardo Tejerina.

El Colectivo Tres de Febrero es una comunidad que está integrada por clubes, organizaciones no gubernamentales, instituciones y distintos espacios políticos bajo un sólo objetivo, mejorar el partido de Tres de Febrero.