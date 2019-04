Por último, el actor expresó: “Conocí el teatro en el pasado porque actué en una obra, pero la verdad que me encantó la remodelación. Es un teatro hermoso”.

“Conocí a este profesor y me maravillé con lo que hacía, y pensé que podría maravillar a otros. Lo que genera la película en el público es algo que nunca me imaginé”, sintetizó Garzón, quien durante la proyección estuvo acompañado por el secretario general de la Municipalidad de Escobar, Carlos Alberto Ramil; la secretaria de Proyección Institucional, Gabriela Garrone; el director artístico del Teatro, Osvaldo Laport; y representantes de la Dirección de Discapacidad.

El Teatro Seminari Cine Italia proyectó tres funciones de “Down para arriba”, la película del director y actor Gustavo Garzón que retrata la intimidad de las clases de un grupo de teatro, al mismo tiempo que descubre un universo que derrumba todos los prejuicios en torno al Síndrome de Down.