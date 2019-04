Por este motivo el dictamen de la Universidad de Buenos Aires es un hecho inédito en la historia de la Cirugía Bariátrica en la Argentina, ya que el posgrado no existe en ninguna universidad nacional ni extranjera con sede en el país.

No es la primera vez que el sistema de salud local es elogiado por su excelencia. En este caso, sin embargo, fue galardonado con un hito en lo que refiere a salud nacional. El objetivo de la especialización será preparar a los profesionales para que obtengan el conocimiento quirúrgico necesario para abordar las distintas manifestaciones de las enfermedades metabólicas.