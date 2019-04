Consultado por los medios sobre la situación económica actual, el intendente jefe comunal de Cambiemos sostuvo que “toda situación de incertidumbre afecta, no tanto por lo electoral, sino por la toma de decisiones, por el valor de las cosas”. “El dólar a un precio más alto hace que las obras que encaramos y estén enganchadas a esa moneda nos cuesten un poco más. El hormigón, el asfalto y otros materiales que utilizamos requieren en el futuro un reacomodamiento de precios, pero en base a buena administración hemos salido adelante”, remarcó, y destacó: “Estamos en una recesión, o saliendo de una, y Tres de Febrero no paro las obras. Seguimos transformando cada vez más los barrios”.

La Municipalidad de Tres de Febrero renovó el Paseo de los Granaderos con obras repavimentación, iluminación LED, arreglo de veredas y la creación de nuevos lugares de encuentro y recreación, con mobiliario urbano y juegos infantiles. La obra en ese espacio público y el nuevo uso de las familias que disfrutan de la plaza requirieron la construcción de un destacamento moderno, conectado al 3F COM y con espacios aptos para el estacionamiento de móviles policiales.