Por otro lado, la referente del Movimiento Evita aseguró: “Queremos ser parte del próximo gobierno municipal porque tenemos mucha experiencia solucionando los problemas cotidianos de cada barrio. Necesitamos fortalecer las políticas profundas que no se ven, garantizar el acceso al trabajo, invertir en educación, fortalecer a nuestras pymes locales y mejorar la atención en la salud”.

“Tres de febrero tiene mucha potencialidad, pero hoy sigue siendo un distrito injusto, donde muchos vecinos y vecinas todavía no tienen acceso a los derechos básicos. La gestión de Valenzuela fracasó”, afirmó Lis Diaz.