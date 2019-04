La agenda económica de nuestro país no da respiro, entre anuncios ficticios del gobierno nacional que...

“Era necesario articular la tarea legislativa con la propuesta que estamos construyendo junto a esa enorme mayoría de argentinos que no quiere más este presente de crisis y ajuste, pero que tampoco piensa volver hacia atrás. Por eso se inaugura este bloque de Alternativa Federal que representaré”, explicó el legislador.