Para cerrar, el abogado planteó que “la gran inquietud, atento este cuadro de situación, debe ser orientada hacia las mujeres u hombres en estado de vulnerabilidad, que de pronto no tienen los recursos para pagar un abogado o carecen de un entorno contenedor”. “El sistema judicial da una respuesta precaria o nula ante el hecho consumado, la lentitud en reprimir las conductas ilegales favorece el crecimiento de la violencia en el agresor y en eso hay una corresponsabilidad política que no se puede ocultar”, finalizó.

“Existe una gran deuda del Poder Judicial provincial para con las víctimas de la violencia de género. La realidad es muy distinta a las acciones de maquillaje publicitario que realiza el Estado”, sostuvo el letrado, y explicó que “se disponen perimetrales para el violento que no se controlan; existe una frontal resistencia a exhibirle los expedientes a las personas damnificadas; y que los fiscales se perciben desbordados por los reclamos y actúan a disgusto, enojados o fastidiosos, aplicando un análisis de los casos que favorece, en definitiva, a los criminales”.

“Cuando no actúa, el sistema penal provincial es un reproductor de la violencia individual”, sostuvo Dieguez Ontiveros