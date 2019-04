El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones...

“Me parece muy bien que un Municipio se encargue de estos temas, no lo veo casi en ningún lado. Podría decir que es la segunda vez en todo el país que veo que un municipio se pone las pilas. Asique súper sorprendido”, finalizó Iván Ramírez Dévia.

Iván Ramírez Dévia, se presentó en un Salón Auditorio a sala llena: “Estoy muy contento. Tenía mucha expectativa porque muy pocas veces tengo la posibilidad de estar en un ámbito municipal, siempre es una escuela que de buena onda me abre las puertas, una directora que se enteró de lo que hago y así me pasa en todo el país. Pero hoy estoy agradecido con la gente que ha hecho posible esto, con el gobierno de Malvinas Argentinas, por darme la posibilidad de estar acá. Y muy contento con los chicos, una calidez terrible”.

La subdirectora de Religión y Culto, Rosalía Neihart, comentó: “Venimos trabajando en el tema de los chicos y las redes sociales ya que es muy divertido pero corren ciertos riesgos. A través de esta charla se les explica lo que es el grooming, qué cosas no se deben publicar, qué cosas si, qué conviene y cuáles no. Es una charla dinámica donde los chicos aprenden y se les enseña a cuidarse en este ámbito”.