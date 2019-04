El director de Empleo y Trabajo Autogestivo del Municipio de General San Martín, Sergio Giovannini, efectuó el pasado miércoles 24 de abril una presentación ante la Coordinación de Jóvenes de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo, a fin de requerir la incorporación de los participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo a la tarifa social de la tarjeta SUBE.

La misma fue acompañada por otros responsables de Oficinas de Empleo municipales de la provincia de Buenos Aires, entre las cuales están, Almirante Brown, Merlo, Florencio Varela, Moreno, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Ituzaingo, José C Paz, Hurlingham y Escobar.

Los beneficiarios de este programa, son jóvenes de entre 18 a 24 años que no terminaron sus estudios primarios o secundarios y que están desocupados. Ellos hacen grandes esfuerzos para poder formarse, terminar sus estudios y conseguir un empleo.

“La desocupación no respeta ni distingue edades, pero golpea con más fuerza a los jóvenes, por lo tanto, y considerando que son usuarios habituales del transporte público, ya sea para encarar una búsqueda de empleo de manera activa y sistemática que requiere movilizarse, como también para asistir a las distintas prestaciones dentro del programa, como los cursos que se dictan o los propios entrenamientos laborales que realizan. Sabemos que un gran porcentaje de sus ya bajos ingresos los invierten en dicho servicio”, dijo Giovannini.

Titulares de derecho de distintos programas nacionales ya se encuentran entre los grupos beneficiados, como por ejemplo, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo Social, pensiones no contributivas, jubilados y pensionados, ex combatientes de Malvinas, y personal de trabajo doméstico. Sin embargo, al día de hoy, los participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo no se encuentran entre los destinatarios de dicho beneficio.

“Vemos urgente y necesario ampliar e incluir en la tarifa social de la tarjeta SUBE a los beneficiarios de los programas del Ministerio de Producción y Trabajo. En total, la suba en el transporte público casi alcanzó un 414 por ciento en los últimos 3 años. No así los ingresos de los jóvenes y de sus familias”, sostuvo el titular del área de Empleo y Trabajo Autogestivo sanmartinense.

“Esto lo solicitamos teniendo en cuenta lo que nos comentaron muchos jóvenes, en los distintos encuentros que se realizan con ellos, donde nos relatan las dificultades que padecen para afrontar los aumentos en algo tan básico como tomarse un colectivo o un tren” resaltó.