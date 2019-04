Desde Unidad Ciudadana afirmaron que no eran suficientes aulas para cubrir la demanda y que con esa cantidad de salones debieran entrar 60 chicos. “Todos los establecimientos educativos tienen doble turno”, aclaró Di Conza.

Más tarde, se dio el debate central de la sesión, relacionado a un pedido de informe donde se consultaba el estado de los jardines de infantes del distrito y sus cupos. “Es un orgullo para nosotros sostener que la infancia es una prioridad. La ley no cubre a esta población, por eso creamos los CDIF”, señaló Di Conza, quien además destacó que “en San Miguel hay 28 aulas nuevas” desde el inicio de la gestión provincial.

Más tarde, ediles de todas las fuerzas se hicieron eco de los dichos de la diputada nacional Elisa Carrió, quien manifestó que “gracias a Dios se murió De la Sota”, en referencia al ex gobernador de Córdoba. “El rechazo debe ser rotundo”, expresó José D’agata del bloque Contá Conmigo.