Federico Achával citó al intendente a que dé explicaciones en el Concejo Deliberante, luego de que un alumno recibiera un sándwich podrido en el comedor de su escuela. “Le pedimos que se presente en el Concejo Deliberante a explicarle a la comunidad de Pilar qué está pasando con el Servicio Alimentario Escolar”, afirmó. Y disparó: “Que un alumno reciba en el comedor de su escuela un sándwich en mal estado, con “un olor que descompone”, es la demostración más baja del abandono de este gobierno”.

“Hace poco fue el techo de una escuela que se cayó. Hoy es comida podrida. Y no hay que olvidar, que en la última sesión, Ducoté además mandó a archivo el pedido de emergencia educativa”, recordó Achával. Y dijo: “Los padres y los alumnos no pueden seguir sufriendo un intendente que evidentemente no le importa nada”.

“En un contexto como el que vivimos, en donde para muchos chicos y jóvenes la escuela significa quizás el único plato de comida del día, someter a un alumno a una situación así habla del nivel de insensibilidad e irresponsabilidad que hay. Más aún porque la necesidad que muchos de esos chicos viven también es consecuencia del modelo económico que Ducoté representa”, resaltó después el legislador.

“Los comedores escolares dependen del Municipio por decisión de Ducoté. Fue él quien, hace unos meses, decidió municipalizar el Servicio Alimentario Escolar. Y ahora vemos cómo responde. Los padres y los chicos tienen que sufrir a un Intendente que se enorgullece de resolver la alimentación con un sandwich y dos mandarinas, y que los entrega en mal estado”, describió el concejal. Y agregó: “Pero además, en muchas escuelas la situación que se está viviendo es que faltan cupos. Hay 400 alumnos que necesitan comer y se entregan viandas para 200”.

Refiriéndose al proyecto presentado, Federico Achával declaró: “Cada vez nos encontramos con más problemas y es Ducoté el principal responsable de lo se vive. Queremos que dé explicaciones sobre cuáles son los controles de calidad que se están haciendo, quiénes son las personas encargadas de ejecutar el servicio y cómo se está atendiendo esta necesidad en cada una de nuestras escuelas”.

El dirigente del Frente Pilarense cerró diciendo: “Queremos saber qué medidas va a tomar para garantizar que esto no va a suceder”. Y concluyó: “La educación de los niños y jóvenes de Pilar es lo más valioso e importante que tenemos. Vamos a seguir pidiéndole al intendente que no les dé la espalda”.