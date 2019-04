Al igual que en la Nación y en la Provincia, “Merlo está polarizado entre Cambiemos y el espacio del intendente Gustavo Menéndez, no hay lugar para otro frente, por lo menos en la puja” por la jefatura comunal.

David Zencich aseguró que “la idea es construir y no desde el personalismo” y de no haber acuerdo, superar las diferencias “en una interna exponiendo cada proyecto y prioridades” de los distintos candidatos.

A días del inicio de la campaña, Zencich aseguró que, en Merlo, “Cambiemos tiene varios candidatos, por lo que no hay que comerse ninguna operación de prensa”. “Desde nuestro lugar creemos que podemos aportar mucho al distrito, porque somos un equipo preparado, y sabemos que el vecino de Merlo elige siempre por su historia, conocimiento y arraigo a otro vecino de Merlo”, sostuvo.

El precandidato a intendente de Merlo, David Zencich, en diálogo con SMnoticias habló de la experiencia en lo personal y desde su equipo en lo local que les permite posicionarse frente a otras opciones de Cambiemos. “La idea es construir y no desde el personalismo”, afirmó.