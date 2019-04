En relación a los montos arancelarios, y la imposibilidad de familias en situación de vulnerabilidad para costearlos, la ombudsman refirió: “Solicité a García con recepción favorable, que se habilite a las Defensorías del Pueblo por el procedimiento que indica la norma, a realizar las cartas de eximición de pago arancelario conjuntamente con el socio ambiental necesario, a los efectos de armar el legajo que se debe presentar en Migraciones, tarea que actualmente sólo es realizada en los Centros de Acceso a la Justicia, ello en virtud de que el sistema RADEX no prevé el acceso a la tramitación sin previamente pagar el arancel”.

Consultada en relación a las resoluciones de la reunión, Fernández informó: “El director nacional tiene conocimiento de la misión y el rol del Defensor del Pueblo, por lo que se presentó muy permeable a las inquietudes y propuestas de articulación planteadas. En este marco, acordamos establecer una Unidad de Enlace para atender de forma directa los casos concretos, particularmente aquellos en los que el sistema no ha otorgado el turno pese a haber realizado el trámite vía web. Asimismo, solicité jornadas de capacitación generales y especificas sobre el sistema”.