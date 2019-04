El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones...

“Estas críticas pueden caer como anillo al dedo a varios tipos de representantes de la actividad pública, pero justamente no a los de las entidades profesionales”, completa el texto. Y concluyeron: “Estos conceptos aplicados a las instituciones profesionales de la Provincia son injustificados y malintencionados. Las entidades profesionales universitarias tienen la más absoluta disposición, democrática y republicana, para compatibilizar criterios en pos de dimensionar la duración de los mandatos de acuerdo con la naturaleza de las funciones y la regulación de cada entidad”.

“Algunos organismos tienen reglamentos internos que ya establece este tipo de limitaciones”, remarcó el médico, y aseguró que “el diputado que presentó este proyecto coordina una comisión que nunca nos consultó, y si quieren hacer un cambio de esta envergadura tendría que haber hablado con los colegios profesionales o las autoridades de los sistemas previsionales”. “Lo aprobaron sobre tablas y sin debate, y no es así”.

“El rol de los consejeros es como una especialidad médica más, que no se aprende en un solo período”, sostuvo, y de aprobarse esta norma, dijo, “corremos el riego que se vaya gente muy valiosa y con conocimiento, que luego de los cuatro años de pausa quizás no vuelva más”. “Por eso que los consejeros se tengan que ir al finalizar el primer período nos parece una barbaridad”, sentenció.

“Estamos de acuerdo con que en las Comisiones Directivas haya una rotación, pero en la base, los consejeros, tienen un tarea técnica muy específica en un área. Lleva mucho tiempo que alguien empiece a dominar las comisiones de Bioética, de Sumarios o de Ejercicio Profesional, por ejemplo, y cuando aprendiste el funcionamiento te tenés que ir. Eso no lo contemplaron y es con lo que no estamos de acuerdo”, planteó Rubén Tucci, presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

El autor del proyecto de ley es el diputado provincial del Frente Renovador, Ricardo Lissalde. El expediente, aprobado sobre tablas en la Cámara Baja bonaerense y girado al Senado, apunta a “regular y sistematizar el ejercicio de gobierno de los Colegios Profesionales, Consejos Profesionales y Sistemas Previsionales y de Seguridad Social de la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, establece que “en ningún caso los mandatos de las Comisiones Directivas podrán superar los cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo periodo”. Aclara también que “si han sido reelectos no podrán ser reelegidos en el mismo cargo de la Comisión Directiva, sino con un intervalo de un período”.