La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy una serie de medidas para “llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses”, incluyen el congelamiento de las tarifas eléctricas, descuentos del 50 por ciento en supermercados y ayuda financiera para pymes y beneficiarios de créditos hipotecarios UVA del Banco Provincia.

“Son respuestas concretas a una situación difícil, para llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses. No es un discurso ni un relato, sino una respuesta muy concreta que tiene que ver con no mirar para otro lado ni negar la realidad. No vamos a hacer como en otros tiempos, no vamos a decir que no pasa lo que pasa: nos hacemos cargo y damos respuestas”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

Vidal aseguró que “nuestro compromiso es acompañar a las familias bonaerenses para aliviar su situación y estar cerca, sobre todo en los momentos difíciles”. “Sabemos que en la Provincia hay muchas personas que están haciendo enormes esfuerzos para sacar adelante a su familia. Sabemos lo que pasa, no somos indiferentes a eso. Queremos dar respuestas concretas”, agregó la gobernadora, que estuvo acompañada por el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; y los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Producción, Javier Tizado.

En tal sentido, precisó que volverán a implementarse los descuentos del 50 por ciento para compras en supermercados a través de las tarjetas del Banco Provincia. Este beneficio, que alcanzará a 4 millones de personas, estará disponible para “la compra en supermercados de alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de limpieza el tercer y cuarto miércoles de cada mes, de aquí a lo que queda del año, con un tope de reintegro de 2 mil pesos”.

Además, la gobernadora indicó que habrá un “congelamiento de tarifas de electricidad para la provincia de Buenos Aires”. “Como gobierno decidimos el año pasado eliminar los impuestos. Ahora hemos decidido congelar los aumentos previstos para la parte de distribución, y la factura no debería aumentar de aquí a fin de año en toda la Provincia”.

Para los 17 mil beneficiarios de créditos hipotecarios UVA del Banco Provincia, la mandataria dijo que hasta diciembre se establecerá “un tope del treinta por ciento del salario” del titular, pero “si la cuota que se debe pagar es superior, de la diferencia se va a hacer cargo el Banco Provincia”.

Finalmente, Vidal anunció “una línea especial de crédito para los sectores de textil y calzado, que han tenido enormes dificultades en los últimos años”, y que se enviará a la Legislatura provincial “un proyecto de ley para definir que en los supermercados haya un espacio definido para las pymes bonaerenses del diez por ciento de la góndola”.