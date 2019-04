El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones...

Escaparon sin poder cometer el ilícito por Letonia con rumbo a Avenida Perón, para resguardarse en José C. Paz, donde logran que su impunidad este resguardada por la falta de presencia del Estado Municipal.

Sucedió a dos cuadras del limite con el Municipio de José C. Paz. Eligen la zona para delinquir por lo fácil que les resulta ingresar al distrito vecino que no cuenta con cámaras ni moviles de seguridad municipales.

Intentaron entradera en San Miguel y escaparon a José C. Paz tiroteados por un vecino