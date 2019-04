En todas las Unidades de Gestión Comunitaria del distrito, ya está abierto el registro para aquellos vecinos interesados en sumarse al programa municipal Presupuesto Participativo, que este año amplía su margen de participación ya que ofrece a los vecinos la posibilidad de anotarse y votar, en mayo, los proyectos presentados por otros vecinos durante la instancia de asamblea. Asimismo, las 3500 personas que formaron parte de dichas asambleas, no necesitan volver a registrarse.

