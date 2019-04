El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones...

Los delincuentes se dieron a la fuga, pero fueron aprehendidos en las calles Becker y Oliden. Se trata de dos hombres, ambos mayores de edad, oriundos de José C. Paz, que al momento de su detención se encontraban armados. Se les incautó dos pistolas 9mm y 45mm, municiones, cargador, telefonía celular, una gorra, billetera, documentación y dinero en efectivo. Fueron trasladados a la comisaría 3° de Del Viso. Intervino la UFI N° 4 de Pilar.

Atraparon a dos delincuentes de José C. Paz cuando iban a robar en Pilar