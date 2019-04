Juan Eslaiman, concejal del Frente Renovador, conversó con SMnoticias y se refirió a su actividad en el Legislativo sanmartinense. Destacó los varios proyectos en materia de seguridad presentados por su espacio, y definió al tema como la principal preocupación de los vecinos. También habló de armado de Alternativa Federal y dejó en claro que para él, Sergio Massa “va a ser el mejor presidente de la Nación”. En cuanto al distrito, fue duro con la gestión del intendente Gabriel Katopodis, que entendió “no es lo que debiera ser”.

Inicialmente, sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante, que viene de un parate que se terminará este miércoles, el edil explicó que “nosotros en estos meses hemos seguido trabajando y presentamos muchos proyectos”. “Más allá de lo electoral, hay que hablar de los problemas que tenemos los vecinos de San Martín y los problemas económicos que tiene el país en general. Hay que trabajar en ese sentido”, sostuvo.

“La situación de los vecinos va a llevando a que reforcemos nuestro trabajo para mejorarles el día a día”, planteó, y remarcó: “Hemos tenido algunas reuniones de comisión y tuvimos una sesión extraordinaria donde aprobamos un proyecto para crear una comisión que siga las obras de infraestructura escolar. En lo personal, me gustarían más reuniones de comisión y más sesiones, y con mucho respeto lo planteamos puertas adentro, aceptando la postura de todos los espacios”. Asimismo, consideró que “lo importante es la calidad de los proyectos que se tratan”. “Hay que avanzar en ese sentido y aprobar ordenanzas que sirvan para solucionar los problemas de los vecinos”, completó.

Eslaiman entendió que hoy un problema central en San Martín es la seguridad. “Tenemos muchos proyectos de nuestra autoría en ese sentido, y queremos se traten. Los venimos trabajando desde que llegamos al Concejo Deliberante, y hasta el momento solo logramos aprobar un pequeño porcentaje, aunque ninguno de los otros tuvo una respuesta negativa”, explicó. “Queremos que sean discutidos, y nos gustaría que sean tratados rápido, porque la seguridad es una urgencia. Es lo que necesitamos todos los vecinos”, aseveró.

También manifestó que “San Martín no escapa a lo que estamos viviendo todos los argentinos”. “Lo que nos cuentan los vecinos en la calle es que ya no se puede seguir más frente a los tarifazos, los impuestazos, la devaluación y la inflación. Con la baja del consumo cerraron un montón de comercios, por ejemplo, en la peatonal del centro de San Martín”, declaró.

“En San Martín tenemos que discutir proyectos y generar medidas para ayudar a comercios y pymes”, sostuvo el concejal, y opinó que “se pueden hacer muchas cosas desde un gobierno local”. “Hay muchos vecinos desempleados, y nosotros hemos presentado un proyecto para brindarle capacitación laboral a vecinos desocupados o subocupados, y que después puedan hacer pasantías en empresas. Queremos que aprendan un oficio o una tarea”, subrayó.

“También hemos presentado u proyecto para frenar, por 180 días, las ejecuciones y clausuras de pymes. Muchas empresas no están pudiendo pagar las elevadas Tasas de Seguridad e Higiene, y si las clausuramos por cuatro o cinco días, las asfixiamos aún más. Tenemos que detener las clausuras”, agregó, haciendo alusión a otra medida impulsada por el Frente Renovador.

Ya en otro orden de cosas, el dirigente se refirió al armado de Alternativa Federal, y en esa línea, sentenció: “Es importante que desde la política se pueda, en diciembre, poner fin a este gobierno nacional”. “Todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos, y en lo personal, no sé si Roberto Lavagna será candidato a presidente o no. Creo que fue un gran ministro de Economía, y que pertenezca a nuestro espacio, donde confluyen progresistas, radicales, un montón de gobernadores y el que sin dudas va a ser el mejor presidente de la Nación, Sergio Massa, es un honor”, añadió.

“Alternativa Federal puede demostrar que sus representantes, desde el punto de vista de sus experiencias, son los mejores”, manifestó. Y en cuanto a las varias candidaturas a presidente que ofrece el espacio, dijo que “puede ser que haya una PASO o se genere el consenso”. “Yo tengo en claro que Sergio Massa va a ser candidato a presidente. Ojalá sea legitimado en una PASO amplia, donde se discutan las diferentes miradas políticas, pero siempre con un solo objetivo, mejorar la vida de los vecinos y ponerle punto final, democráticamente, a este gobierno en diciembre”, señaló.

También, sobre un acuerdo con el kirchnerismo, Juan Eslaiman consideró que “son decisiones que va a tomar nuestro líder político, pensando en el beneficio del espacio pero, por sobre todo, en el de todos los ciudadanos del país”. No obstante, dejó en claro que “hoy estamos más preocupados en las propuestas y las ideas que permiten solucionar los problemas de los argentinos”.

Para terminar, respecto del plano local y de la gestión de Gabriel Katopodis, expuso: “Yo estoy muy decepcionado con el actual intendente. Supimos darle una oportunidad cuando fue parte del Frente Renovador. Después se fue y cuando hizo eso parece que abandonó la lucha contra la inseguridad. Eso defrauda y decepciona, y se suma a que la gestión no es lo que debiera ser”.

“No compartimos que una plaza se arregle con 25 millones de pesos. Son recursos que podrían destinarse a otros proyectos, como por ejemplo la urbanización de algún barrio. Tampoco me parece poner en marcha todas las obras en un mismo momento, a meses de las elecciones, y que su ejecución dure más de lo que tiene que durar. Lamentablemente, durante los últimos tres años no se vio es trabajo, y de hecho, en 2017 no se inauguró una sola obra”, continuó el legislador.

Y para concluir, comentó: “Tengo muchas diferencias en el nivel municipal, pero muchas coincidencias a nivel provincial y nacional”. “Eso nos acerca en esos ámbitos con algunos espacios, porque entendemos que lo que no va más es Cambiemos, que no logró cambiar nada”, cerró.