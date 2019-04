Por parte, el vecino Carlos consideró que es una política sanitaria importante. “Esto me parece extraordinario, un beneficio para todos los vecinos de San Fernando. Como tengo 80 años, me vengo porque tenemos que prevenir la gripa. La atención es muy buena y las instalaciones quedaron bárbaras”, destacó.

Los vecinos comenzaron a pasar por las el Centro Primario de Salud y Vacunatorio Municipal para recibir sus dosis inmunizadoras. La sanfernandina Betty comentó: “Yo me vacunaba en el centro de Lavalle, que tenía una gran atención pero era un lugar precario. Este centro, en cambio, esta hermoso. En mi grupo, que somos los de tercera edad, venimos siempre porque es importante. Hace 30 años que me sumo a las campañas y estoy re bien”.

Respecto a los grupos de riesgo a vacunarse, el funcionario explicó: “Los destinatarios obligatorios son los chicos de 6 meses a 2 años; las personas mayores de 65 años; las mujeres embarazadas; y toda mamá que tenga un bebé recién nacido hasta los 6 meses. Toda aquella persona entre 2 a 65 años de edad no tiene obligación a vacunarse, salvo que presente algún factor de riesgo, como pueden ser cardiopatías, Diabetes, Asma, inmunosupresión y otros cuadros similares”.