En comparación con el 2017, en 2018 se registraron 115% más de asistencia a hechos relacionados a la atención de emergencias -SAME, Defensa Civil, Bomberos, asistencia y Policía- siendo un total de 44375 eventos en el año. Solo el 7% de estas recepciones resultaron con intervención por hechos delictivos.

