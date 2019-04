Sucedió en el partido de José C. Paz. Testigos aseguran que corría una picada en contramano. A causa...

La irritación fue mayor cuando pudieron dejar testimonio en video de camiones de la Municipalidad de José C. Paz, con el nombre de Mario Ishii escrito a destajo, descargando ramas y otros residuos en montículos humeantes. “Es impresionante la mugre que hay acá, y siguen llegando los camiones”, señalan los vecinos.

“Desde anoche viene ardiendo con un olor a pudrición que no se puede estar”, indica una vecina que transmitió en vivo por Facebook la situación que deben padecer los vecinos cercanos a la Ruta 234, a la vera del arroyo Pinazo.

El basural lleva el nombre del intendente, según da testimonio Google, y no es para menos, sus camiones (también llevan su nombre) descargan todo tipo de residuos en el lugar. Decenas de vecinos del barrio San Atilio amanecieron tapados por el humo, con náuseas y vómitos a consecuencia de una nueva quema en el relleno ilegal. Entre la indignación y la incertidumbre cuando el pueblo se convierte en victima de un alcalde inescrupuloso.