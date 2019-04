Tigre ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físico, en smartphones y en implementar dispositivos como el botón Dama, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se suman el 0800 DROGA NO, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita; y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados o drones en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.

El secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Eduardo Feijoo, participó del encuentro y expresó: “Ha sido un placer la tener la visita del gobierno de Venado Tuerto. Es un orgullo después de 11 años de la creación del sistema de protección ciudadana poder mostrarlo, compartirlo e intercambiar experiencias con una ciudad de Santa Fe, con características diferentes pero con objetivos comunes a los nuestros. Queremos ayudarlos a fortalecer su sistema de seguridad ciudadana para que puedan avanzar, más allá de que no sea su responsabilidad, ya que la seguridad corresponde a los Estados provinciales. Poder comprometerse con la problemática y acompañar al vecino es muy importante”.

“Estamos agradecidos al intendente Julio Zamora por recibirnos y por el aprendizaje en este encuentro. Nos vamos cargados de ideas y ganas. Venado Tuerto es una ciudad de 100 mil habitantes, en el sur de la provincia de Santa Fe y en materia de seguridad hemos tenido dificultades, pero no nos quedamos esperando ver que hace el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad con ésta situación. Queremos potenciar lo que estamos haciendo y tomamos a Tigre como modelo en seguridad ciudadana”, destacó Freyre.