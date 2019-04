“Estoy operada del corazón así que me vacuno todos los años y me parece genial que sea tan accesible, en un lugar cercano y en estos horarios”, dijo María Lucía Garamendi, de Martínez.

Quienes deben vacunarse, obligatoriamente, contra la Gripe son los siguientes grupos, niños entre 6 meses a 2 años; personas entre 25 meses a 64 años con factores de riesgo con indicación médica, como cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y obesidad, entre otras; embarazadas; puérperas hasta 6 meses postparto, si no recibieron la vacuna durante el embarazo; personal de salud; vecinos a partir de los 65 años.

“Vino mucha más gente que el año pasado y eso es algo muy bueno. San Isidro es un municipio muy prolijo en cada una de sus áreas y Salud no es la excepción. Se nota la importancia que le dan y la insistencia en la prevención que llevan adelante”, comentó a su lado Eugenio Aranda, director de la Región Sanitaria 5 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El intendente Gustavo Posse se acercó a uno de los puestos, ubicado en la estación de Martínez, y afirmó: “Esta campaña es una inversión en salud. Además todavía no arrancó el frío, por lo que desde el punto de vista de la prevención es el mejor momento para vacunarse. Esto es mejor calidad de vida para la gente”.