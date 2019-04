“Los nenes están asustados”, agregó una mamá, y aseguró que aún no reciben asistencia psicológica después del trauma atravesado.

La responsable del Jardín de Infantes 919 “dijo que esto se va a investigar, que por ahí los nenes mienten”, indicó una de las denunciantes, y comentó que entre las mamás no se conocían previamente antes de que se desate esta situación.

“Los chicos no pueden estar solos en horas especiales, pero acá evidentemente la maestra no estuvo”, sostuvieron las mamás, quienes manifiestan también el descreimiento por parte de la directora de la institución pública.

“Me toca el pitito, me toca la cola, y me da besos en el cuello”, le dijo a su madre uno de los pequeños, como castigo por “no saber jugar a los juegos que el profesor decía”, y aclaró que, a indicación de los chicos, los abusos fueron solo a varones.