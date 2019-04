“Todo esto no es suficiente si el ciudadano no se apropia de estos recursos, por eso cuando vimos esta política que impulsó San Miguel nos pareció interesantísima”, señaló el jefe comunal de Pinamar, quien destacó la importancia de que los vecinos “hagan la capacitación para que pasen a ser una especie de agente más de forma inteligente”.

