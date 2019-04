Las entradas impresas o digitales serán para concurrir a la exposición de lunes a jueves, de 14 a 22. No se podrán utilizar sábados, domingos o feriados.

Por otra parte, el miércoles 8, a partir de las 16:30, se realizará la charla sobre “Historia y actualidad del ex libris” donde se apreciarán ex libris dedicados a la figura y obra de José Hernández, y se disertará sobre el proceso explicativo del grabado.