Y otro de los que participó de la actividad, el referente de Tres de Febrero, Gustavo Spalletti, manifestó: “Estas medidas con las que el gobierno nacional dice querer dar un alivio a la gente, son como que te den un abanico antes de ingresar al infierno. No hay solución que no pase por la recuperación del salario, y por ende, del bolsillo de los trabajadores, que día a día pierden dramáticamente frente a la inflación”.

Asimismo, el dirigente sansidrense, Sergio Patrón Costas, participó de la recorrida y dijo: “Fuimos al Mercado Central y comprobamos la diferencia de precios abismal de los alimentos que se vendan ahí y lo que valen en los supermercados del Gran Buenos Aires y ni hablar en el interior del país”. “Es preocupante la falta de políticas que no consideran lo caro que se pagan los alimentos en el interior, y lo más triste que esto sucede en el país de los alimentos”, aseveró.

El anfitrión, vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza, Miguel Saredi, indicó al respecto: “Yo sé que no es ninguna solución, pero si pueden vayan al Mercado Central que es una de las pocas oportunidades, de comprar más barato. Encontrarán no sólo frutas y verduras, sino también lácteos, carne y pescados. Por ejemplo, asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo. Aconsejo que pueden comprar para toda la familia, en forma mayorista para amigos y vecinos”.