La inseguridad, la falta de presencia del Estado y la miseria, hacen de José C. Paz una ciudad invivible....

Sucedió en el partido de José C. Paz. Testigos aseguran que corría una picada en contramano. A causa...

Al parecer, los padres del ex intendente Carlos Urquiaga padecen del desinterés y la corrupción de la comuna al igual que los hacen cientos de vecinos que no les queda otra opción que denunciar en redes sociales, y pensar mejor su voto.

“En avenida Altube y Santa María, a media cuadra de la casa de los padres del ex intendente Carlos Urquiaga”, nos comenta Antonio en contacto con las redes de SMnoticias . Expone una foto de la desidia total de la gestión de Mario Ishii, calles de tierra, inundadas, sin veredas, sin la presencia del Estado.

“Barrio La Laguna”: La desidia de Ishii afecta también al ex intendente Urquiaga