“Creo que es de mucha ayuda que el municipio se acerque con estos eventos, porque ayuda a que los vecinos estemos más informados y aprovechemos herramientas que no todos conocen”, dijo Johanna, vecina presente.

“La verdad que fue un día muy productivo. Averigüé por becas para mi hijo que tiene que arrancar la universidad y además aproveché para que me cuenten sobre los deportes en los polideportivos, que me gustaría arrancar”, señaló Helena, vecina de El Talar.