“Hay complicidad y sociedad entre el gobierno de Diego Valenzuela y la estructura sindical de Ruggiero, que nos deja sin paritarias, ni convenio colectivo de trabajo, herramientas y derechos de los trabajadores que no se cumplen”, finalizó.

Según el hombre de SUTRAM, “no hay un trabajador municipal que no tenga otra changa, porque con un sueldo no te alcanza ni siquiera para la comida”.

“Es una barbaridad la pérdida del poder adquisitivo de los compañeros municipales”, sostuvo el dirigente, “con un sueldo básico que no llega a los 9800 pesos, con salarios por debajo del nivel de indigencia”.

El secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero, Raúl Bazán, habló de la notable pérdida del poder adquisitivo del empleado público del distrito con salarios que no llegan a los 10 mil pesos. Además, habló de maltratos por parte de delegados del gremio que encabeza Oscar Ruggiero.