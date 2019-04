Y en lo que refiere a la coyuntura local, el dirigente sostuvo que “tenemos la voluntad política y las ganas de poder ser protagonistas en este próximo proceso electoral”. A su vez, remarcó: “En el plano local, tenemos diálogo con la mayoría de los sectores, quienes entienden que somos una herramienta más para que Cambiemos no gane”.

En cuanto al presente de la gestión macrista, Germán Pavone aseguró que está “convencido de que son los últimos meses de Cambiemos al frente del gobierno y la gente eso lo sabe”. “Cambiemos no fue eficiente en las decisiones que tomó. Ellos tienen un diagnóstico de la realidad muy distinto al que vivimos todos los argentinos y por eso, lo que hacen, lo hacen mal”, enfatizó.