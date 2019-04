La familia de la víctima denuncia que los tres hombres encargados de la seguridad del boliche participaron de la golpiza y presentarán el video como prueba. Además aseguran que hubo abandono de persona, ya que el muchacho quedó inconsciente por varios minutos y no fue asistido.

El hecho se produjo este sábado a la madrugada en el boliche Camelot, ubicado en la avenida Presidente Perón y Darragueira, en Los Polvorines. Sergio Correa fue salvajemente golpeado por patovicas que lo sacaron del lugar por una pelea de la que él no formaba parte.

Un joven de 25 años fue brutalmente golpeado por patovicas en un boliche de Los Polvorines y su estado es delicado. Aparentemente, los encargados de seguridad lo quisieron sacar del establecimiento porque se produjo una pelea de la que el muchacho no formaba parte.