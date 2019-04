“Ojalá podamos ofrecer nosotros una alternativa de gobierno para esos sectores desilusionados”, indicó. “Hoy tenemos la responsabilidad de transformarnos en el instrumento para terminar con esta crisis. La gente está desilusionada y está claro que no van a acompañar a Mauricio Macri ni a María Eugenia Vidal, y en Morón tampoco van a acompañar a Ramiro Tagliaferro”, aseguró, y retomando el eje de la unidad del peronismo, concluyó destacando que “no solo es el camino para que el peronismo vuelva a gobernar, es el camino para que el ciudadano vuelva a estar bien y pueda recuperar la alegría y todos los derechos que se han perdido”.

“La situación económica es terrible, y eso ha dado lugar a numerosos cierres de comercios y pymes. Un Estado local debería tratar de contener y establecer políticas que ayuden a que no cierren, y realmente hay herramientas para colaborar”, exclamó Gabriel Barquero. Para él, en lo local, “faltan ganas de gobernar e imaginación para lograr que Morón vuelva a ser el centro del conurbano oeste”.

“En Morón hay una fuerte presencia de una comunidad de clase media que acompañó con su voto a Cambiemos y hoy está completamente desilusionada”, remarcó. Consideró además que “el gobierno local es la primera ventanilla de reclamo del vecino, y ante un problema económico o de seguridad el vecino va a reclamarle al intendente”. “Ante un gobierno nacional y provincial de carácter insensible, la responsabilidad de los gobiernos locales es fundamental, y uno ve que en distritos gobernados por el peronismo los intendentes se ponen al frente de los reclamos y tratan de solucionarlos o insistir ante quien corresponda para lograr darle al vecino una respuesta”, enfatizó, dejando entrever que eso no ocurre en el distrito.

Y respecto de una posible interna local, opinó que “las PASO son una herramienta que bien utilizada potencian a los espacios políticos”. “En el distrito, un grupo de compañeros y vecinos me han pedido que encabece un proyecto amplio que sea una alternativa al actual gobierno. Nosotros trabajamos todos los días, en contacto con los vecinos, para fortalecerlo. Queremos darle prioridad a lo que los vecinos nos dicen que necesitan, esa es nuestra plataforma”, añadió. “Si todos los sectores podemos coincidir llegaremos a una lista de unidad, y en caso que no se dé, creo que por la situación en la que el peronismo se encuentra hoy, por lo menos en los distrito, las PASO van a ser constructivas y nos van a potenciar”, resumió.

En cuanto al peronismo moronense, el referente de la agrupación Renace Morón planteó que “desde hace tiempo empezamos a acercarnos, a partir de la convocatoria de sectores gremiales y de la llegada de Jorge D’andrea a la presidencia del Partido Justicialista local”, y que en esos encuentros “estamos no solos los que militamos en Unidad Ciudadana, sino también compañeros del Frente Renovador, de Nuevo Encuentro y de otros espacios”. “Empezamos un camino de diálogo para poder construir una alternativa clara para los vecinos de Morón, que se puede reflejar en una lista única o en un accionar en común”, manifestó.

“Veo una madurez muy grande en los dirigentes. Tenemos el ejemplo de Entre Ríos, pero también lo que ocurrió hace unos días en Avellaneda, donde todo el peronismo, e incluso sectores que no están en el Partido Justicialista, confluyeron en un acto que demostró que vamos a ser una alternativa de unidad y una opción clara para salir de esta crisis que estamos viviendo”, sentenció.