“Está bueno porque todos podemos disfrutar de una experiencia muy linda que antes esto no teníamos. Quiero aprender a tocar todos los instrumentos, pero me gustaría ser guitarrista”, dijo Tiago, alumno de 16 años.

“Mis instrumentos favoritos son el violín, la batería y el piano. Me pone muy contenta estar acá, porque cuando sea grande me gustaría poder ser profesora de música”, contó Jazmín, alumna de 8 años.

“Es motivo de alegría y orgullo el haber hecho realidad esta orquesta para la que trabajamos tanto tiempo, que no solo es un proyecto de formación cultural, sino también una herramienta de inclusión social. A través de ella los chicos van a aprender valores y a fortalecerse como personas”, indicó la concejal Gisela Zamora.

A través del Programa de Orquestas Infanto Juveniles, el Municipio de Tigre inauguró una nueva agrupación musical para niños y niñas de 7 a 17 años, en esta ocasión en la Escuela Media 4, en localidad de Troncos del Talar. La actividad es gratuita y no es necesario contar con instrumentos propios o conocimientos previos para asistir.

