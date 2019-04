El Municipio de Zárate firmó un convenio con Terminal Zárate a través del cual la empresa portuaria aportará el 50 por ciento de la inversión necesaria en la puesta en valor del ex muelle fiscal ubicado en el Paseo de la Ribera y que forma parte del “Mercado de Zárate – Ciudad del Tango”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com