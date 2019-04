Por otro lado, se investigaba a un vecino de 46 años, que dijo tener una relación amorosa con la joven, de la cual la familia no estaba enterada.

“Está bien, está sonriente. Agradezco a todos los que ayudaron”, expresó ayer la madre, mientras que no habían trascendido las circunstancias en las que fue encontrada su hija. “Estoy feliz, agradezco a todos los que trabajaron y dieron datos. Que a nadie le pase lo que me pasó a mí”, añadió en rueda de prensa.