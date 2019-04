Después de que el gobierno nacional anunciara una serie de medidas para intentar combatir la inflación, Federico Achával comentó: “Es poco serio intentar arreglar con anuncios de marketing un modelo económico que fracasó. Hace tres años que cada vez hay más desempleo, que cierran comercios, pymes y empresas, y que la inflación no para de subir”. Y agregó: “Esa situación no se arregla con una canasta de productos en oferta, porque además, todos los otros alimentos van a seguir aumentando y siendo inaccesibles”.

“Este gobierno generó hambre, y ahora tira migajas y espera que le agradezcan”, disparó Achával, que también comentó la modalidad del anuncio del presidente Mauricio Macri que se mostró en un video hablando con una vecina sobre la difícil situación económica. “Es muy cínico pedirle a los que menos tienen que aguanten esta situación. Es pedirle a una madre o a un padre que cargue sobre sus espaldas el no poder darle de comer a sus hijos o no poder comprarles los útiles para la escuela. Porque a esta altura, estamos hablando de temas tan básicos o fundamentales como esos”, lanzó.

“En Pilar vemos esta realidad todos los días, y el intendente Nicolás Ducoté, que es el mejor alumno de Macri, no se hace eco de esta situación ni toma ningún tipo de medida, por ejemplo, para proteger el consumo local”, analizó Achával. Y puntualizó: “En marzo la inflación fue del 4,4 por ciento, muy por encima de lo que anunció el gobierno a principio de año”.

El concejal del Frente Pilarense opinó que “en Argentina sabemos que mientras el dólar siga subiendo, todo va a seguir subiendo, y eso no se soluciona con ofertas de supermercado”. Y agregó: “Cambiemos no puede gobernar con anuncios electorales, no puede volver a engañar a la gente sin decirle qué piensa hacer después de octubre con las tarifas”.

Por último, aseguró que: “La única forma de salir de esta crisis es devolviéndole el trabajo a la gente, haciendo que los salarios vuelvan a tener valor, que en los comercios vuelvan las ventas y se puedan pagar las tarifas”.