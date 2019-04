En cuanto a los vecinos que participaron, Victoria, que concurrió a la plaza con su mamá y hermana, opinó: “En esta parroquia tomé la confirmación e hice catequesis. Hace un montón que se hace esto, y me gusta porque podemos compartir un momento en familia para celebrar la Pascua”.

La ya tradicional representación, que lleva 20 años de existencia, la llevó a cabo la comunidad de la vecina parroquia Nuestra Señora de Itatí, con la actuación de más de 150 personas. El Municipio de San Fernando acompañó también a los demás Via Crucis realizados en todo el distrito.