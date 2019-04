Para seguridad de los vecinos, la Dirección de Tránsito de San Fernando supervisa constantemente las alturas permitidas en los túneles y accesos del distrito. En este caso, el personal correspondiente repuso un cartel delimitador ubicado en las calles Gilardoni y Blanco Encalada, en el barrio Villa Jardín. “Estas tareas sirven para prevenir accidentes, respetar las velocidades permitidas en las distintas zonas y dar mayor seguridad al vecino”, dijo el director del área, Jorge Barrasa.

El Municipio de San Fernando, a través de la Dirección de Tránsito, sostiene una activa política de control y supervisión de alturas máximas y velocidades en los principales accesos y barrios del distrito.

En esta oportunidad, se realizaron tareas de colocación de carteles delimitadores en el barrio Villa Jardín, con el fin de preservar la tranquilidad y seguridad de la zona.

El director de Tránsito, Jorge Barrasa, supervisó las acciones que se llevaron a cabo junto a personal del Corralón Municipal y explicó: “Volvimos a colocar el cartel delimitador que un camión había tirado y en esa zona está prohibido circular vehículos de alto porte. La designación de colocar este tipo de carteles se rige cuando vemos una necesidad y obviamente en cada nuevo túnel que se construye, indicar la altura máxima es fundamental para prevenir accidentes”.

En este sentido, agregó: “En esa zona de Villa Jardín no hay túneles, pero muchos transportes cortan camino por calles internas dentro del barrio y no respetan las alturas máximas. Con esta barrera delimitadora no se permite el paso de tránsito pesado con un galibo de hasta 3,10 metros de altura”.

Los vecinos celebraron la rapidez en la ejecución de las tareas. Por ejemplo, Mariana opinó: “Es muy importante que estos carteles estén en buen estado, vivimos en un barrio tranquilo y la presencia de transportes pesados no tienen razón de ser. Agradecemos al personal de Tránsito porque esto nos da más seguridad a todos los vecinos que caminamos por acá”.

Por su parte, el sanfernandino Guillermo consideró: “Me parece estupendo que controlen las velocidades máximas, me da más tranquilidad cuando salgo a pasear con mi nieto”.

Jorge Barrasa concluyó: “Estas tareas sirven para prevenir accidentes, respetar las velocidades permitidas en las distintas zonas y dar mayor seguridad al vecino, que es lo que siempre nos pide el intendente Luis Andreotti”.