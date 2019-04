Jorge, trabajador de Nordelta, expresó: “Ahora se viaja más rápido. Soy albañil, trabajo hace años en Nordelta y ahora si me tomo el 723 llego en pocos minutos”. En tanto, Agustín, vecino de General Pacheco, dijo: “Es genial. Antes esperar 40 minutos era algo de todos los días porque había pocas opciones; pero la cosa cambió para bien”.

“Me parece bien esta medida, así uno puede llegar más rápido a su trabajo”, destacó Liliana, vecina de Troncos del Talar. “Todo lo que sea para la comodidad y el bienestar de la gente me parece buenísimo”, comentó Javier, empleado de construcción.