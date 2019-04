En este sentido, el secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Gustavo Álvarez, destacó: “El programa no sólo es una oportunidad de profundizar el conocimiento y tener más herramientas para el mundo laboral sino la posibilidad de acceder a toda la oferta educativa que existe en la Provincia”. Y agregó: “Nuestra intención es acercarnos a los barrios con esta propuesta para que también los chicos y chicas de las escuelas participen. Además, tenemos talleres complementarios de emprendedurismo, gestión y liderazgo, que hacen que esta iniciativa sea completa”.

“Estamos muy felices de que San Isidro participe de esta propuesta tan importante ya que estamos hablando del futuro de los jóvenes. Realmente es una oportunidad para no desperdiciar porque se brindan herramientas muy útiles para facilitar la elección de lo que puede ser la carrera de toda una vida”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras recorrer el espacio.