Los chicos también dijeron lo suyo. Valentina comentó: “Ensayamos y también nos dieron un huevo de Pascua. A mí me gusta, porque es mi día favorito”. A su vez, Mara dijo: “Me encanta el día de Pascua porque es lindo. Bailamos, nos dieron un huevo de Pascua, ensayamos y la pasamos bien”.

Los programas del Municipio de San Fernando en sus Jardines Maternales -para chicos de 18 meses a 3 años- y sus Centros Educativos Integrales -para niños de 6 a 13 años en contraturno con sus escuelas- incluyen contenidos que integran a las familias y promueven el aprendizaje mediante estímulos alegres y divertidos. En este sentido se aprovechó la época para hacer clases especiales y una actividad muy particular, la visita del Conejo de Pascua.